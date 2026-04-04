İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Peruda stadionda izdiham zamanı 1 nəfər həlak olub

    Futbol
    • 04 aprel, 2026
    • 13:22
    Perunun paytaxtı Limadakı stadionda baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, onlarla insan xəsarət alıb.

    "Report" "La Republica" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, hadisə aprelin 3-də "Alyansa Lima" klubunun ev arenasındakı kütləvi toplaşma zamanı qeydə alınıb.

    Azarkeşlər "Universitario" ilə keçiriləcək prinsipial oyun öncəsi komandalarına dəstək olmaq üçün stadiona yığışıblar. Məlumata görə, bir qrup tərəfdarın cənub tribunasının ön hissəsinə doğru irəliləməyə çalışması nəticəsində güclü sıxlıq və izdiham yaranıb.

    Hadisə nəticəsində 47 nəfərin yaralandığı, 1 nəfərin isə vəfat etdiyi bildirilir.

    Qeyd edək ki, yerli hakimiyyət orqanları tədbirin keçirilməsi üçün müvafiq icazənin olmadığını əsas gətirərək stadionu müvəqqəti bağlayıb.

    Peru stadion Alyansa Lima FK Universitario FK

