Özbəkistanın futbol millisi yoxlama oyununda Uruqvaya uduzub

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 18:43
    Özbəkistanın futbol millisi yoxlama oyununda Uruqvaya 1:2 hesabı ilə uduzub.

    "Report" xəbər verir ki, qarşılaşma Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərində baş tutub.

    Cənubi Amerikalıların heyətində Fakundo Torres və Xuan Manuel Sanabria fərqləniblər. Asiyalılardan isə Ruslanbek Jiyanov adını tabloya yazdırıb.

    Qeyd edək ki, Fabio Kannavaronun baş məşqçisi olduğu Özbəkistan daha əvvəl yoxlama matçında Küveytə 2:0 hesabı ilə qalib gəlib.

