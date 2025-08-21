Norveç millisinin İsrail yığması ilə oyunda əldə edəcəyi gəlir yardım üçün Qəzzaya göndəriləcək

Futbol üzrə Norveç millisinin DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İsraillə oyunda əldə edəcəyi gəlir yardım üçün Qəzza xalqına bağışlanacaq.
"Report" Norveç Futbol Assosiasiyasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun prezidenti Lise Klaveness açıqlama verib.
O, mülki əhalinin məruz qaldığı iztirablara və hücumlara biganə qala bilməyəcəyini deyib:
"İsrail FIFA və UEFA yarışlarında iştirak edir və biz bunu nəzərə almalıyıq. Əldə etdiyimiz gəliri Qəzzadakı insanların həyatını xilas edən və ərazidə yardım göstərən humanitar təşkilata bağışlamaq istəyirik".
Qeyd edək ki, Norveç - İsrail oyunu oktyabrın 11-də keçiriləcək.