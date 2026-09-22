İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Nene "Fənərbağça"dan ayrılmaq istəyir

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:20
    Nene Fənərbağçadan ayrılmaq istəyir

    Malidən olan futbolçu Dorqeles Nene Türkiyənin "Fənərbağça" klubundan ayrılmaq istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sabah" nəşri məlumat yayıb.

    23 yaşlı yarımmüdafiəçi qış transfer dönəmində İstanbul təmsilçisi ilə vidalaşmaq niyyətindədir. Afrikalı oyunçu artıq bununla bağlı agentinə də məlumat verib.

    Xatırladaq ki, Dorqeles Nene 2025-ci ildən "Fənərbağça"da çıxış edir.

    Dorqeles Nene Fənərbağça FK

    Son xəbərlər

    20:55

    Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:49
    Foto

    İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdır

    Daxili siyasət
    20:40

    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    Digər ölkələr
    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti