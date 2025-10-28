İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 18:06
    Qırğızıstan Premyer Liqasında çıxış edən "Özgön" klubunun nümayəndə heyəti "Palms Sports" Futbol Mərkəzində "Neftçi"nin qonağı olub.

    "Report" xəbər verir ki, onlar Bakı kollektivinin baş icraçı direktoru Cenk Sümer, futbol komandaları və əməliyyatları üzrə direktor Zaur Əzizov və digər klub rəsmiləri ilə görüşüblər.

    Tədbirdə klubların birgə əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub və bununla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Daha sonra qonaqlar "Palms Sports" Futbol Mərkəzi ilə yaxından tanış olublar.

