"Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 18:06
Qırğızıstan Premyer Liqasında çıxış edən "Özgön" klubunun nümayəndə heyəti "Palms Sports" Futbol Mərkəzində "Neftçi"nin qonağı olub.
"Report" xəbər verir ki, onlar Bakı kollektivinin baş icraçı direktoru Cenk Sümer, futbol komandaları və əməliyyatları üzrə direktor Zaur Əzizov və digər klub rəsmiləri ilə görüşüblər.
Tədbirdə klubların birgə əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunub və bununla bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Daha sonra qonaqlar "Palms Sports" Futbol Mərkəzi ilə yaxından tanış olublar.
Son xəbərlər
18:29
HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcəkDigər ölkələr
18:29
Foto
MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:23
Foto
Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilibFərdi
18:14
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıbFutbol
18:13
Foto
Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilibDin
18:12
Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilərRegion
18:07
İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənirXarici siyasət
18:06
Foto
"Neftçi" və Qırğızıstan klubu arasında əməkdaşlıq perspektivi müzakirə olunubFutbol
18:03