İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    • 02 dekabr, 2025
    • 22:10
    Neftçinin məşqçisi: Azarkeşlərdən üzr istəyirəm

    "Neftçi"nin məşqçisi Sənan Qurbanov azarkeşlərdən üzr istəyib.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bunu "Zirə" komandası ilə Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunundan sonra mətbuat konfransında bildirib.

    O, məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "Zirə"ni təhlil etmişdik. Futbolçulara rəqibin zəif və güclü tərəflərini demişdik. Məşq etməyə zamanımız olmadı. Daha çox futbolçuların bərpasına diqqət etmişdik. Rəqibin hücumlarının qarşısını ala bilirdik. Bizim hücumlarımız da təhlükəli olurdu. 120 dəqiqənin bitməsinə az qalmış buradığımız qol üzücü oldu. Azarkeşlərimiz yaxşı dəstək göstərirdilər. Onlardan üzr istəyirəm".

    Qeyd edək ki, "Zirə" - "Neftçi" oyunu "ağ-qaralar"ın 0:1 hesablı məğlubiyyəti ilə bitib. Komanda 1/8 finalda mübarizəni dayandırıb.

    Sənan Qurbanov "Neftçi" klubu Azərbaycan Kuboku

    Son xəbərlər

    22:58

    Azərbaycan və İran arasında ikitərəfli məsələlər müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:56

    Azərbaycan YUNESKO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə seçilib

    Xarici siyasət
    22:50

    Xəzər sahilində yenidən ölü suitilər aşkar edilib

    Digər
    22:48
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: XX əsrdə ləğv edilən Balta dərəsi yurdu

    Daxili siyasət
    22:33

    Rəşad Sadıqov: "Çalışırdıq ki, "Neftçi" ilə oyun penaltilərə getməsin"

    Futbol
    22:31

    ABŞ Maduronun istefası ilə bağlı plan hazırlayır

    Digər ölkələr
    22:22

    Bitkoinin qiyməti 91 min dolları keçib

    Maliyyə
    22:10

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    22:05

    Zelenski: Ukrayna indi sülhün bərqərar olmasına əvvəlkindən daha yaxındır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti