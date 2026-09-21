"Neftçi"nin futbolçusu Sessi Dalmeyda Benin millisinə dəvət olunub
Futbol
- 21 sentyabr, 2026
- 15:41
"Neftçi"nin futbolçusu Sessi Dalmeyda Afrika Millətlər Kubokunun seçmə mərhələsində mübarizə aparan Benin milli komandasına dəvət olunub.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Benin seçməsi sentyabrın 25-də Burkina Faso, 29-da Mavritaniya yığması ilə üz-üzə gələcək. Oktyabrın 6-da isə komanda Argentina ilə yoldaşlıq matçına çıxacaq.
Qeyd edək ki, Sessi Dalmeyda Benin milli komandasının heyətində 46 matça çıxıb və 1 qol vurub.
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