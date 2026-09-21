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    "Neftçi"nin futbolçusu Sessi Dalmeyda Benin millisinə dəvət olunub

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 15:41
    Neftçinin futbolçusu Sessi Dalmeyda Benin millisinə dəvət olunub

    "Neftçi"nin futbolçusu Sessi Dalmeyda Afrika Millətlər Kubokunun seçmə mərhələsində mübarizə aparan Benin milli komandasına dəvət olunub.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Benin seçməsi sentyabrın 25-də Burkina Faso, 29-da Mavritaniya yığması ilə üz-üzə gələcək. Oktyabrın 6-da isə komanda Argentina ilə yoldaşlıq matçına çıxacaq.

    Qeyd edək ki, Sessi Dalmeyda Benin milli komandasının heyətində 46 matça çıxıb və 1 qol vurub.

    Sessi Dalmeyda Afrika Millətlər Kuboku Benin millisi

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