    "Neftçi"nin ev oyunlarını keçirdiyi stadionun ən böyük tribunası Banişevskinin adını daşıyacaq

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 11:08
    Neftçinin ev oyunlarını keçirdiyi stadionun ən böyük tribunası Banişevskinin adını daşıyacaq

    "Neftçi"nin 15 ilə yaxındır ev oyunlarını keçirdiyi "Palms Sports Arena"nın ən böyük tribunası Anatoli Banişevskinin adını daşıyacaq.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "Neftçi" bununla əfsanəvi "9 nömrə"nin adının əbədiləşdirilməsi yolunda növbəti addımı atıb.

    Azərbaycan futbolunun əfsanəsi, anadan olmasından 80 il ötən Anatoli Banişevskinin adı "Cənub" tribunasına verilib.

    Anatoli Banişevski

