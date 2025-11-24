"Neftçi"nin aşağı yaş qruplarından ibarət komandaları üçün seminar keçirilib
Futbol
- 24 noyabr, 2025
- 18:05
"Palms Sports" Futbol Mərkəzində "Neftçi"nin U-19, U-17, U-16, U-15 və qızlardan ibarət U-16 komandalarının məşqçi və futbolçu heyəti üçün seminar keçirilib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, tədbirdə komandaların üzvlərinə oyun qaydaları, danışılmış qarşılaşmalara qarşı mübarizə, irqçiliyə qarşı mübarizə və antidopinq qaydaları haqda məlumat verilib.
Oyun qaydaları ilə bağlı "Neftçi" Futbol Akademiyasının koordinatoru Namik Adilov, danışılmış matçlara qarşı mübarizə mövzusunda "Palms Sports Arena"nın meneceri Hikmət Məmmədov, irqçiliyə qarşı mübarizə mövzusunda isə koorporativ sosial məsuliyyət üzrə menecer Rüstəm Nəcəfov danışıb.
Akademiyanın həkimi Rövşən Rəsulov antidopinq qaydaları haqda məlumat verib.
Son xəbərlər
19:27
Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblarDigər ölkələr
19:18
Foto
Kamran Əliyev Rumıniyanın Baş prokurorunu Azərbaycana səfərə dəvət edibXarici siyasət
19:17
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilibKomanda
19:15
Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edibXarici siyasət
19:07
Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldurRegion
19:02
ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olubDigər ölkələr
18:56
Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcəkRegion
18:53
Yasamalda üç nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinikanın direktoru həbs olunub - RƏSMİHadisə
18:50