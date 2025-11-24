İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Neftçi"nin aşağı yaş qruplarından ibarət komandaları üçün seminar keçirilib

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 18:05
    Neftçinin aşağı yaş qruplarından ibarət komandaları üçün seminar keçirilib

    "Palms Sports" Futbol Mərkəzində "Neftçi"nin U-19, U-17, U-16, U-15 və qızlardan ibarət U-16 komandalarının məşqçi və futbolçu heyəti üçün seminar keçirilib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, tədbirdə komandaların üzvlərinə oyun qaydaları, danışılmış qarşılaşmalara qarşı mübarizə, irqçiliyə qarşı mübarizə və antidopinq qaydaları haqda məlumat verilib.

    Oyun qaydaları ilə bağlı "Neftçi" Futbol Akademiyasının koordinatoru Namik Adilov, danışılmış matçlara qarşı mübarizə mövzusunda "Palms Sports Arena"nın meneceri Hikmət Məmmədov, irqçiliyə qarşı mübarizə mövzusunda isə koorporativ sosial məsuliyyət üzrə menecer Rüstəm Nəcəfov danışıb.

    Akademiyanın həkimi Rövşən Rəsulov antidopinq qaydaları haqda məlumat verib.

