İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Neftçi"nin 33 mövsümdən sonra seriyası qırılıb

    Futbol
    • 03 dekabr, 2025
    • 10:40
    Neftçinin 33 mövsümdən sonra seriyası qırılıb

    "Neftçi" komandasının 33 mövsümdən sonra seriyası qırılıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "ağ-qaralar" tarixində ilk dəfə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində iştirak etməyəcək.

    1992-ci ildən keçirilən turnirin əvvəlki 33 mövsümündə səkkiz ən yaxşı sırasına düşən paytaxt təmsilçisinin əbədi seriyası sona çatıb.

    Bu, cari mövsümün 1/8 final mərhələsində baş verib. Bakı klubu "Zirə" ilə matçın əlavə vaxtında uduzub – 0:1. Zirə İdman Kompleksinin stadionundakı qarşılaşmayadək "Neftçi" kubokda həm bütün mövsümlərdə iştirak edən, həm də daim 1/4 finalda olan yeganə komanda idi.

    Qeyd edək ki, "səkkizlik"də iştirak sayında 2-ci olan "Qarabağ" 26, 3-cü olan "Şamaxı" 19 dəfə bu mərhələdə iştirak edib.

    Neftçi Azərbaycan Kuboku uğurlu seriya

    Son xəbərlər

    11:15

    Kəmaləddin Heydərov "Beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfəyə görə" medalı ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    11:15

    Cəmşid Əmirov: "Azərbaycanda güzəştli mənzil seçimi prosesində xüsusi monitorinq sistemi tətbiq olunub"

    Biznes
    11:15

    ADA rəsmisi: Elm azadlıq, innovasiya isə tənqidə açıq olmağı tələb edir

    Elm və təhsil
    11:13

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    11:11

    Yanğın-xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatı 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilə bilər

    İdman
    11:11

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son beş ayda 48 % azalıb

    İKT
    11:10

    Fərhad Məmmədov: Elmi mərkəzlərə tələbat və maraq artıb

    Elm və təhsil
    11:04

    Bu il Bakıda ticarət dövriyyəsi 5 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    11:02

    Nazir müavini: Azərbaycan xəritəçilik, geodeziya sahələri üzrə əməkdaşlığın genişlənməsinə önəm verir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti