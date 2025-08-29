    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    "Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 22:28
    Neftçi evdə Turan Tovuza məğlub olub

    "Neftçi" Misli Premyer Liqasının III turunda "Turan Tovuz"a məğlub olub.

    "Report" xəbər verir ki,  "Neftçi Arena"da baş tutan görüş qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Yeganə qolu 6-cı dəqiqədə Roberto Olabe paytaxt klubunun qapısından keçirib.

    Qeyd edək ki, III turun bu gün baş tutan "Sumqayıt" - "Şamaxı" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.

