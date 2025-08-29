"Neftçi" evdə "Turan Tovuz"a məğlub olub
Futbol
- 29 avqust, 2025
- 22:28
"Neftçi" Misli Premyer Liqasının III turunda "Turan Tovuz"a məğlub olub.
"Report" xəbər verir ki, "Neftçi Arena"da baş tutan görüş qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Yeganə qolu 6-cı dəqiqədə Roberto Olabe paytaxt klubunun qapısından keçirib.
Qeyd edək ki, III turun bu gün baş tutan "Sumqayıt" - "Şamaxı" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.
