İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Neftçi" Əbu-Dabidə Misir komandası ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 09:15
    Neftçi Əbu-Dabidə Misir komandası ilə üz-üzə gələcək

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" növbəti yoxlama oyununu keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" bu gün Misir təmsilçisi "Piramids"lə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma "Məhəmməd bin Zayed" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, ilk sınaq matçında "Kayrat"a (Qazaxıstan) 3:0 hesabı ilə qalib gələn "Neftçi" yanvarın 16-da keçiriləcək sonuncu oyunda Çinin "Çenqdu Ronqçenq" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    Neftçi klubu Yoxlama oyunu Misir komandası "Piramids"

    Son xəbərlər

    09:46

    "Aşqar" elmi istehsalat birliyi kreditorlarına müraciət edib

    Biznes
    09:45
    Video

    Sumqayıtda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində yanğın baş verib

    Hadisə
    09:45

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    09:41

    Rusiyanın Krasnoyarsk diyarının cənubunda qar uçqunu olub

    Region
    09:35

    Fransa Kubokunun oyunu PSJ üçün antirekordlarla əlamətdar olub

    Futbol
    09:25

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun daha bir matçı keçiriləcək

    Komanda
    09:24

    Marko Rubio Ermənistan XİN başçısı ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    09:23

    Rusiyanın Xarkova hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralılar var

    Digər ölkələr
    09:19

    AAYDA gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti