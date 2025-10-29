"Neftçi" Azərbaycan Kubokunda 1/8 finala yüksələn sonuncu komanda olub
Futbol
- 29 oktyabr, 2025
- 20:47
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda sonuncu 1/8 finalçının adına aydınlıq gəlib.
"Report" xəbər verir ki, II təsnifat mərhələsində MOİK-i qəbul edən "Neftçi" 6:2 hesablı qələbəyə sevinib.
Bununla da "ağ-qaralar" növbəti mərhələyə adlayan sonuncu komanda olub.
Samir Abasovun rəhbərlik etdiyi kollektiv 1/4 finala gedən yolda "Zirə" ilə qarşılaşacaq.
