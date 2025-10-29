İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Neftçi" Azərbaycan Kubokunda 1/8 finala yüksələn sonuncu komanda olub

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2025
    • 20:47
    Neftçi Azərbaycan Kubokunda 1/8 finala yüksələn sonuncu komanda olub

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda sonuncu 1/8 finalçının adına aydınlıq gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, II təsnifat mərhələsində MOİK-i qəbul edən "Neftçi" 6:2 hesablı qələbəyə sevinib.

    Bununla da "ağ-qaralar" növbəti mərhələyə adlayan sonuncu komanda olub.

    Samir Abasovun rəhbərlik etdiyi kollektiv 1/4 finala gedən yolda "Zirə" ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycan Kuboku "Neftçi" klubu MOİK II təsnifat mərhələsi

    Son xəbərlər

    21:53

    Azərbaycan güləşçiləri U-23 dünya çempionatında tarixi uğura imza atıblar

    Fərdi
    21:50

    Braziliyada narkotik satanlara qarşı əməliyyatlarda 132 nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    21:50

    Avropa İttifaqı Gürcüstan hökumətinə təşəkkür məktubu ünvanlayıb

    Region
    21:39

    COP29-dan COP30-a keçid və XIII Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq mövzusunda yüksək səviyyəli görüş keçirilib

    COP29
    21:34

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın oyununa 22 500 bilet satılıb

    Futbol
    21:20

    BAEA İranın nüvə obyektlərində aktivlik müşahidə edib

    Region
    21:15
    Foto

    "Nine Senses" qalereyasında "Od, Su və Öpüşlər" sərgisi açılıb

    Sərgilər
    21:01

    İspaniya Türkiyədən 45 ədəd HÜRJET alacaq

    Region
    20:56

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan komandalarının duelində "Neftçi" qalib gəlib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti