"Neftçi" Azərbaycan çempionatında yeni rekorda imza atıb
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 10:43
"Neftçi" Azərbaycan çempionatında yeni rekorda imza atıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "ağ-qaralar" buna Misli Premyer Liqasının X turunda "Kəpəz"i 5:1 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub.
Bakı təmsilçisi cari mövsüm çempionatda ilk böyükhesablı qələbəsini qazanıb.
Bu, "Neftçi"nin ən azı bir böyükhesablı qələbə qazandığı 32-ci mövsümdür.
Paytaxt klubu yalnız iki dəfə - 2009/2010 və 2015/2016 mövsümlərində üç və ya daha çox top fərqi ilə qələbə qazanmayıb. Bir komandanın 32 fərqli mövsümdə belə qələbə qazanması Azərbaycan çempionatlarında yeni rekorddur.
Son xəbərlər
10:50
Mustafa Destici: Böyük Birlik Partiyası Şuşa Bəyənnaməsini tam dəstəkləyirRegion
10:49
Gəncədə ilk dəfə aerobika gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilibFərdi
10:48
"Neftçi"nin üzvü son 6 mövsümdə ilk iki matçı qolsuz tərk etməyən yeganə debütant olubFərdi
10:43
"Neftçi" Azərbaycan çempionatında yeni rekorda imza atıbFutbol
10:42
Bakıda pəncərədən yıxılan 68 yaşlı kişi ölübHadisə
10:41
"Qarabağ" Azərbaycan çempionatlarında 350-ci "quru" hesablı qələbəsini qazanıbFutbol
10:35
Foto
Azərbaycanın qol güləşi komandası Bakıda keçirilən dünya çempionatının qalibi olubFərdi
10:29
Bu ilin I yarısında 66 nəfərə koxlear implantasiya əməliyyatı icra olunubSağlamlıq
10:23
Foto