    "Neftçi" Azərbaycan çempionatında yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 10:43
    Neftçi Azərbaycan çempionatında yeni rekorda imza atıb

    "Neftçi" Azərbaycan çempionatında yeni rekorda imza atıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "ağ-qaralar" buna Misli Premyer Liqasının X turunda "Kəpəz"i 5:1 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub.

    Bakı təmsilçisi cari mövsüm çempionatda ilk böyükhesablı qələbəsini qazanıb.

    Bu, "Neftçi"nin ən azı bir böyükhesablı qələbə qazandığı 32-ci mövsümdür.

    Paytaxt klubu yalnız iki dəfə - 2009/2010 və 2015/2016 mövsümlərində üç və ya daha çox top fərqi ilə qələbə qazanmayıb. Bir komandanın 32 fərqli mövsümdə belə qələbə qazanması Azərbaycan çempionatlarında yeni rekorddur.

