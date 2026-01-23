İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    "Napoli" braziliyalı müdafiəçini 20 milyon avroya transfer edir

    Futbol
    • 23 yanvar, 2026
    • 11:54
    Napoli braziliyalı müdafiəçini 20 milyon avroya transfer edir

    İtaliya A Seriyasının son çempionu "Napoli" "Verona"nın 20 yaşlı braziliyalı müdafiəçisi Jiovane Santananı heyətinə qatır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə tanınmış insayder Fabritsio Romano sosial şəbəkə hesablarında bildirib.

    Tərəflər arasında danışıqlar uğurla yekunlaşıb və transferin detalları razılaşdırılıb. Neapol klubu bu keçid üçün A Seriyasının digər təmsilçisi "Verona"ya 20 milyon avro təzminat ödəyəcək.

    J.Santana İtaliya çempionatının cari mövsümündə meydana çıxdığı 21 matçda 3 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, "Napoli" hazırda A Seriyasının turnir cədvəlində 43 xalla üçüncü pillədə yer alıb. "Verona" isə 14 xalla 20-cidir.

    İtaliya A Seriyası "Napoli" klubu "Verona" klubu Jiovane Santana

    Son xəbərlər

    12:15

    İngiltərə klubu "Mançester Siti"nin futbolçusunu heyətinə qatmağa hazırlaşır

    Futbol
    12:09

    Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan enerji dəhlizi üzrə məsləhətçi seçimi başlayır

    Energetika
    12:04

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsi elektronlaşdırılır

    Maliyyə
    12:03

    Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

    Biznes
    12:01

    Premyer Liqa klubları qış fasiləsində: Hazırlıq prosesi, yoxlama oyunları və transfer siyasəti – SORĞU

    Futbol
    12:01

    Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarə təcili eniş etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    11:58

    Tural Əliyev: "İnvestorlarla "Black Sea Energy" ilə bağlı danışıqlar aparılır"

    Energetika
    11:54

    "Napoli" braziliyalı müdafiəçini 20 milyon avroya transfer edir

    Futbol
    11:54
    Foto

    Bakıda Yaxın Şərqdəki erməni diasporunun fəaliyyətinə dair kitab təqdim olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti