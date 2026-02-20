"Mingəçevir"in baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalanıb, klub 3000 manat cərimələnib
- 20 fevral, 2026
- 14:20
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Mingəçevir" klubunun baş məşqçisi Ramiz Məmmədov 4 oyunluq cəzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
Mütəxəssis XV turda "Şəfa"ya qarşı keçirdikləri matçın 45-ci dəqiqəsində hakimi təhqir etdiyi üçün 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib, klub 3000 manat cərimələnib.
Bundan başqa, sözügedən görüşdə "Şəfa"nın futbolçusu Vüqar Həsənov ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyunluq cəzalandırılıb, klub 150 manat ziyana düşüb.
"Mingəçevir" komandası istifadə etdiyi paltardəyişmə otağına dəymiş zərəri də qarşılayacaq.
Turun "Şimal" – "Şahdağ Qusar" matçında ikincilərin futbolçusu Vüsal Əliyev təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyunluq diskvalifikasiya olunub, komandası 900 manat cərimələnib.