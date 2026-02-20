İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Mingəçevir"in baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalanıb, klub 3000 manat cərimələnib

    Futbol
    • 20 fevral, 2026
    • 14:20
    Mingəçevirin baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalanıb, klub 3000 manat cərimələnib

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Mingəçevir" klubunun baş məşqçisi Ramiz Məmmədov 4 oyunluq cəzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

    Mütəxəssis XV turda "Şəfa"ya qarşı keçirdikləri matçın 45-ci dəqiqəsində hakimi təhqir etdiyi üçün 4 oyunluq diskvalifikasiya edilib, klub 3000 manat cərimələnib.

    Bundan başqa, sözügedən görüşdə "Şəfa"nın futbolçusu Vüqar Həsənov ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyunluq cəzalandırılıb, klub 150 manat ziyana düşüb.

    "Mingəçevir" komandası istifadə etdiyi paltardəyişmə otağına dəymiş zərəri də qarşılayacaq.

    Turun "Şimal" – "Şahdağ Qusar" matçında ikincilərin futbolçusu Vüsal Əliyev təcavüzkar davranışa görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 3 oyunluq diskvalifikasiya olunub, komandası 900 manat cərimələnib.

    cərimə cəza İntizam Komitəsi AFFA Ramiz Məmmədov

