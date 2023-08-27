Messi MLS-də ilk oyununa çıxıb

ABŞ-ın “İnter Mayami” klubunun kapitanı Lionel Messinin MLS-də debüt edib.
"Report"un məlumatına görə, futbolçu oyunun 60-cı dəqiqəsində meydana çıxıb.
"İnter Mayami"də səkkiz oyunda Messi on qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Avqustun 20-də argentinalı ilk Amerika kubokunu qazanıb. “İnter Mayami” turnirin həlledici oyununda “Neşvill”i penaltilər seriyasında məğlub edərək (10:9) Liqa Kubokunun sahibi olub.
“İnter Mayami” ABŞ Açıq Kubokunun finalında “Hyuston”la da oynayacaq.
Messi 7 qat "Qızıl top"un qalibi, Argentina millisinin heyətində dünya çempionu, 10 qat İspaniya çempionu, 2 qat Fransa çempionu, 4 dəfə Çempionlar Liqasının qalibidir.