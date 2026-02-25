Mərakeş millisi dünya çempionatı ərəfəsində baş məşqçisini itirib
Futbol
- 25 fevral, 2026
- 16:03
Mərakeş millisinin baş məşqçisi Valid Reqraqi vəzifəsindən ayrılıb.
"Report" "RMC Sport"a istinadən xəbər verir ki, 50 yaşlı mütəxəssis bununla bağlı Mərakeş Futbol Assosiasiyasına müraciət edib.
Qurum V.Reqraqi ilə qarşılıqlı razılıq əsasında vidalaşıb.
Baş məşqçinin karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, Mərakeş millisi bu il keçiriləcək dünya çempionatının qrup mərhələsində Braziliya, Haiti və Şotlandiya ilə üz-üzə gələcək.
