İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Məhəmməd Bədəlbəyli: "AFFA-dan verilən töhmətlə razılaşdım, çox sərt qərar deyil"

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2026
    • 16:27
    Məhəmməd Bədəlbəyli: AFFA-dan verilən töhmətlə razılaşdım, çox sərt qərar deyil

    "Şahdağ Qusar" komandasının idman direktoru Məhəmməd Bədəlbəyli AFFA-dan verilən töhmətlə razılaşıb.

    O, bunu "Report"a açıqlamasında deyib.

    Klub rəsmisi məsələ ilə bağlı AFFA İntizam Komitəsinin iclasında iştirak etdiyini bildirib:

    "Sənədlərdə mexaniki xətalara yol vermişdik. Sonra onları düzəldib yenidən təqdim edəndə bir az gecikdik. İntizam Komitəsinin üzvləri ilə görüşdə səhlənkarlıq etdiyimi bildirdim. Sənədləri artıq düzəltmişik, hər şey qaydasındadır".

    M.Bədəlbəyli qərardan narazı olmadığını vurğulayıb:

    "Əslində ciddi problem olmadı. Verilən cəza ilə razılaşdım, çox sərt qərar deyil".

    Qeyd edək ki, "Şahdağ Qusar" hazırda I Liqada 9 xalla liderdir.

    Məhəmməd Bədəlbəyli Şahdağ Qusar FK AFFA İntizam Komitəsi
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti