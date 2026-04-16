    Mbappe UEFA Çempionlar Liqasında Messinin uğurunu arxada qoyub

    Futbol
    • 16 aprel, 2026
    • 11:58
    Mbappe UEFA Çempionlar Liqasında Messinin uğurunu arxada qoyub

    İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Kilian Mbappe UEFA Çempionlar Liqasında Lionel Messinin uğurunu geridə qoyub.

    "Report" xəbər verrir ki, hücumçu buna Almaniyada "Bavariya"ya 3:4 hesabı ilə uduzduqları 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda fərqlənməklə nail olub.

    Fransalı forvard cari mövsüm turnirdəki qollarının sayını 15-ə çatdırıb. Messi 2011/2012 mövsümündə 14 qolla yadda qalıb.

    Turnirin rekordu Kriştianu Ronalduya məxsusdur. O, 2013/2014 mövsümündə "Real"ın heyətində 17 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.

    Xatırladaq ki, İspaniyada "Bavariya"ya 1:2 hesabı ilə uduzan "Real" UEFA Çempionlar Liqası ilə vidalaşıb.

