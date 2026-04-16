Mbappe UEFA Çempionlar Liqasında Messinin uğurunu arxada qoyub
- 16 aprel, 2026
- 11:58
İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Kilian Mbappe UEFA Çempionlar Liqasında Lionel Messinin uğurunu geridə qoyub.
"Report" xəbər verrir ki, hücumçu buna Almaniyada "Bavariya"ya 3:4 hesabı ilə uduzduqları 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda fərqlənməklə nail olub.
Fransalı forvard cari mövsüm turnirdəki qollarının sayını 15-ə çatdırıb. Messi 2011/2012 mövsümündə 14 qolla yadda qalıb.
Turnirin rekordu Kriştianu Ronalduya məxsusdur. O, 2013/2014 mövsümündə "Real"ın heyətində 17 dəfə rəqib qapılarına yol tapıb.
Xatırladaq ki, İspaniyada "Bavariya"ya 1:2 hesabı ilə uduzan "Real" UEFA Çempionlar Liqası ilə vidalaşıb.
Son xəbərlər
17:52
Foto
Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14Fərdi
17:46
"International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
17:40
"Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edibFutbol
17:34
Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"Maliyyə
17:33
Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"Futbol
17:32
Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı veribXarici siyasət
17:31
Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaqElm və təhsil
17:27
Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdırDigər ölkələr
17:25
Foto