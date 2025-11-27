Mbappe Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb
Futbol
- 27 noyabr, 2025
- 05:14
"Real Madrid" futbol komandasının hücumçusu Kilian Mbappe Çempionlar Liqası tarixində digər oyunçulardan daha çox səfər oyunlarında het-trik edib.
"Report" xəbər verir ki, fransalı hücumçu Çempionlar Liqasının 5-ci turunda "Olimpiakos" üzərində 4:3 hesablı qələbə qazanılan oyunda dörd qol vurub.
Mbappe hazırkı turnirdə doqquz qol vuraraq özünün Çempionlar Liqasındakı qol rekordunu yeniləyib. Onun Çempionlar Liqasındakı əvvəlki ən yüksək qol sayı səkkiz olub: bu, 2020/21 mövsümündə və PSJ-də oynadığı 2023/24 mövsümündə baş verib.
"Real Madrid" hazırda Çempionlar Liqasının turnir cədvəlində 12 xalla beşinci yerdədir. Komanda növbəti turda "Mançester Siti" ilə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
05:14
Mbappe Çempionlar Liqasında rekorda imza atıbFutbol
04:40
ABŞ narkotik qaçaqmalçılığı ilə mübarizə üçün Dominikanın aeroportlarundan istifadə edirDigər ölkələr
04:08
ABŞ-nin Məxfi Xidməti: Vaşinqtondakı atışma Ağ Evə yönəlməmişdiDigər ölkələr
03:43
Abbas Əraqçi: Fransa ilə məhbus mübadiləsi tezliklə baş tuta bilərDigər ölkələr
03:10
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənistanda Paşinyanı devirəcək yeni güc kimdir?Daxili siyasət
02:58
Maka Boçorişvili: İnzibati Məcəllənin sərtləşdirilməsi toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırmırRegion
02:30
Foto
Honq Konqda yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 44 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB-5Digər ölkələr
02:24
Gürcüstanın XİN başçısı: Aİ ilə ən çətin məsələlər barədə danışmağa hazırıqRegion
02:02