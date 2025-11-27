İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Mbappe Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 05:14
    Mbappe Çempionlar Liqasında rekorda imza atıb

    "Real Madrid" futbol komandasının hücumçusu Kilian Mbappe Çempionlar Liqası tarixində digər oyunçulardan daha çox səfər oyunlarında het-trik edib.

    "Report" xəbər verir ki, fransalı hücumçu Çempionlar Liqasının 5-ci turunda "Olimpiakos" üzərində 4:3 hesablı qələbə qazanılan oyunda dörd qol vurub.

    Mbappe hazırkı turnirdə doqquz qol vuraraq özünün Çempionlar Liqasındakı qol rekordunu yeniləyib. Onun Çempionlar Liqasındakı əvvəlki ən yüksək qol sayı səkkiz olub: bu, 2020/21 mövsümündə və PSJ-də oynadığı 2023/24 mövsümündə baş verib.

    "Real Madrid" hazırda Çempionlar Liqasının turnir cədvəlində 12 xalla beşinci yerdədir. Komanda növbəti turda "Mançester Siti" ilə qarşılaşacaq.

