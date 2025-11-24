Massimiliano Alleqri "Milan"da 100-cü qələbəsini qazanıb
- 24 noyabr, 2025
- 14:54
"Milan"ın baş məşqçisi Massimiliano Alleqri İtaliya təmsilçisində 100-cü qələbəsini qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, XII turda "İnter" (1:0) üzərində qələbə sayəsində reallaşıb.
58 yaşlı mütəxəssis "Milan"da bütün turnirlərdə ən azı 100 oyunda qələbə qazanan 7-ci məşqçi olub.
Daha əvvəl bu həddə Karlo Ançelotti, Nereo Rokko, Fabio Kapello, Stefano Pioli, Nils Liedholm və Arriqo Sakki çatmışdı.
Qeyd edək ki, M.Alleqri bu ilin mayından "Milan"a rəhbərlik etməyə başlayıb. O, daha əvvəl - 2010-2014-cü illərdə də bu klubda çalışıb.
