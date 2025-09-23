İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    "Marsel" 5 ildən sonra PSJ-ni məğlub edib

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2025
    • 09:10
    Marsel 5 ildən sonra PSJ-ni məğlub edib
    Nayef Ager

    Fransanın "Marsel" klubu 5 ildən sonra Liqa 1-də PSJ-ni məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ölkə çempionatının V turunda reallaşıb.

    "Marsel"in 1:0 hesabı ilə qalib gəldiyi görüşdə yeganə qolu Nayef Ager vurub.

    Qeyd edək ki, hazırda "Marsel" 9 xalla turnir cədvəlində altıncıdır. PSJ isə 12 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

