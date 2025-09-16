İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    "Mançester Yunayted"in yarımmüdafiəçisi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 14:57
    Mançester Yunaytedin yarımmüdafiəçisi karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun yarımmüdafiəçisi Manuel Uqarte karyerasını İtaliya A Seriyasında davam etdirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    İngiltərə klubu 24 yaşlı uruqvaylı futbolçunu icarəyə verməyi düşünmür. Klub bu keçid üçün 60 milyon avro tələb edir.

    Qeyd edək ki, M.Uqarte 2024/2025 mövsümündə bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 45 matçda 2 qola, 6 məhsuldar ötürməyə imza atıb. Onun müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına qədərdir. "Transfermarkt" oyunçunun dəyərini 45 milyon avro qiymətləndirir.

    "Mançester Yunayted" klubu Manuel Uqarte İtaliya A Seriyası Karyera icarə

    Son xəbərlər

    16:05

    Prezidentlər İlham Əliyev və Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblər

    Digər
    16:02

    "Qarabağ"ın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilib

    Futbol
    15:56

    Azərbaycanda innovativ layihələr üçün ilk prototipləşdirmə laboratoriyaları yaradılacaq - EKSKLÜZİV

    İKT
    15:55

    "Qəbələ"nin futbolçusu dünya çempionatında iştirak edəcək

    Futbol
    15:53

    "Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    15:47

    Azərbaycan Avropa Karlar İdman Təşkilatının tədbirinə ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    15:41
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

    Xarici siyasət
    15:36
    Foto

    Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar

    Xarici siyasət
    15:35

    II Qaregin Roma Papasını Ermənistana dəvət edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti