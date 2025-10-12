İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    "Mançester Yunayted"in futbolçusu İtaliya klubuna keçə bilər

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2025
    • 13:41
    Mançester Yunaytedin futbolçusu İtaliya klubuna keçə bilər

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun futbolçusu Coşua Zirkzee karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.

    "Report" "La Gazzetta della Sport"a istinadən xəbər verir ki, "Roma" qış transfer dönəmində hücumçunu icarəyə götürmək istəyir.

    Bildirilir ki, niderlandlı forvard oktyabrdakı matçlar üçün yığmaya çağırılmadıqdan sonra agentindən ona yeni klub tapmağı xahiş edib.

    Qeyd edək ki, Coşua Zirkzee cari mövsüm "qırmızı şeytanlar"ın heyətində 4 matçda meydanda olub. Onun klubla 2029-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.

