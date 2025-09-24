İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    "Mançester Yunayted"in futbolçusu İspaniya nəhənginə keçə bilər

    Futbol
    • 24 sentyabr, 2025
    • 17:06
    Mançester Yunaytedin futbolçusu İspaniya nəhənginə keçə bilər

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun futbolçusu Kobbi Maynu karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fichajes" nəşri məlumat yayıb.

    "Barselona" 20 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır. Kataloniya təmsilçisi Qavinin zədə səbəbindən 4-5 aylıq sıradan çıxmasına görə yeni oyunçu axtarır. Baş məşqçi Hans-Diter Flik Kobbi Maynunu heyətdə görmək istəyir. Klubun bu transferlə bağlı qışda danışıqlara başlayacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, ingiltərəli futbolçu 2025/2026 mövsümündə "qırmızı şeytanlar"ın heyətində cəmi 166 dəqiqə meydanda olub, dörd matçda bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    "Mançester Yunayted Barcelona transfer

    Son xəbərlər

    18:21

    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    Hadisə
    18:20

    Azərbaycandakı dini konfessiyaların rəhbərləri Vaşinqton Bəyannaməsinə dəstəklə bağlı birgə bəyanat qəbul ediblər

    Din
    18:19

    İmişlidəki hadisə ilə bağlı AQTA araşdırmalara başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    18:16

    Azərbaycanda "MAN" markalı elektrik avtobuslarının yığılmasına 2026-cı ildə başlanacaq

    Sənaye
    18:12

    Ermənistanda arxiyepiskop hakimiyyəti devirməyə çağırışda təqsirli bilinib

    Region
    18:10

    İran sularında Tanzaniya bayrağı altında üzən gəmi batıb

    Region
    17:59

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Dallasda baş verən hadisəni qınayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:52

    Armenqol Sosias: İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    17:50
    Foto

    Daşkənddə "Məharət - 2025" birgə komanda-qərargah təlimi keçirilir

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti