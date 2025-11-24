"Mançester Yunayted" "Bornmut"un vingerini transfer etmək istəyir
Futbol
- 24 noyabr, 2025
- 17:45
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Bornmut"un vingeri Antuan Semenyonu transfer etmək fikrindədir.
"Report" "Manchester Evening News"ə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" 25 yaşlı qanalı futbolçunu almaqda israrlıdır və ona "24" nömrəli formanı təklif etməyi planlaşdırır.
Bu nömrə hazırda mövsümü icarə əsasında Türkiyənin "Trabzonspor" klubunda çıxış edən Andre Onanaya məxsus olub.
Qeyd edək ki, A.Semenyo bu mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında meydana çıxdığı 11 oyunda 6 qola və 3 məhsuldar ötürməyə imza atıb.
Son xəbərlər
17:57
Foto
ADY və İran Dəmir Yolları əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edibİnfrastruktur
17:55
ICGB investisiya qərarının qəbulunun sürətləndirilməsi üçün ABŞ fondlarının dəstəyinə ümid edirEnergetika
17:55
İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"Futbol
17:53
Azərbaycan iqlim risklərinin qiymətləndirilməsi üçün Yol Xəritəsi hazırlayıbMaliyyə
17:50
Ceyhun Bayramov Vatikan və İtaliyaya yola düşübXarici siyasət
17:49
Azərbaycan dayanıqlı maliyyə ekosistemi yaratmaq üçün genişmiqyaslı islahatlar aparırMaliyyə
17:48
Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi: "Gənc voleybolçularda yaxşı potensial var"Komanda
17:48
Ermənistanda irimiqyaslı yanğın Tavuş vilayətinin sərhədinə yaxınlaşıbRegion
17:46