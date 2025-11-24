İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    "Mançester Yunayted" "Bornmut"un vingerini transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 17:45
    Mançester Yunayted Bornmutun vingerini transfer etmək istəyir

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Premyer Liqanın digər təmsilçisi "Bornmut"un vingeri Antuan Semenyonu transfer etmək fikrindədir.

    "Report" "Manchester Evening News"ə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" 25 yaşlı qanalı futbolçunu almaqda israrlıdır və ona "24" nömrəli formanı təklif etməyi planlaşdırır.

    Bu nömrə hazırda mövsümü icarə əsasında Türkiyənin "Trabzonspor" klubunda çıxış edən Andre Onanaya məxsus olub.

    Qeyd edək ki, A.Semenyo bu mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında meydana çıxdığı 11 oyunda 6 qola və 3 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

