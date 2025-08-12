"Mançester Yunayted" "Bavariya"nın müdafiəçisi ilə maraqlanır

İngiltərənin "Mançester Yunayted" kollektivi Almaniya təmsilçisi "Bavariya"nın müdafiəçisi Dayo Upamekano ilə maraqlanır.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı futbolçunun Münhen klubu ilə müqaviləsinin müddəti gələn ilin yayında başa çatacağı üçün məşqçilər korpusu onu satmağı planlaşdırır.
Satış prosesi baş tutmazsa, Bundesliqa komandası fransalı oyunçunun sözləşməsinin müddətini uzatmaq variantını nəzərdən keçirəcək.
D.Upamenkonun özü də "Mançester Yunayted"ə transfer olmağa müsbət yanaşır.
Qeyd edək ki, futbolçu 2021-ci ildən "Bavariya"da çıxış edir.