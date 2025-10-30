İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Mançester Siti"nin futbolçusu İngiltərənin başqa klubuna keçə bilər

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2025
    • 14:28
    Mançester Sitinin futbolçusu İngiltərənin başqa klubuna keçə bilər

    "Mançester Siti"nin futbolçusu Natan Ake karyerasını İngiltərənin başqa klubunda davam etdirə bilər.

    "Report" "TeamTalk"a istinadən xəbər verir ki. "Kristal Pelas" 30 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.

    Mümkün keçid 2026-cı ilin yayında baş tuta bilər. Oyunçu "şəhərlilər"də az forma şansı əldə etməsindən narazıdır və klub rəhbərliyi də onu satmağı düşünür.

    Qeyd edək ki, Natan Akenin müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    Natan Ake "Mançester Siti" klubu transfer "Kristal Pelas" klubu

    Son xəbərlər

    14:49

    Azərbaycan Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun illik iclasında iştirak edir

    Maliyyə
    14:43
    Foto

    SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə Hüquq və Uyğunluq Forumu keçirilib

    Energetika
    14:40

    Fransalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə oyundan əvvəl zədələnib

    Futbol
    14:36

    Azərbaycan və Britaniya arasında müdafiə sahəsində Əməkdaşlıq Planı imzalanıb

    Hərbi
    14:36

    Xəstəxana: Yadigar Muradovun vəziyyəti ağır olaraq qalır

    İncəsənət
    14:29

    Azərbaycanın meyvə-tərəvəzi Qazaxıstana "yaşıl dəhliz"lə daşınacaq - EKSKLÜZİV

    Biznes
    14:28

    "Mançester Siti"nin futbolçusu İngiltərənin başqa klubuna keçə bilər

    Futbol
    14:28

    İlham Əliyev ASB-nin 2026-cı ildə Ermənistanda keçiriləcək sammitində iştirak etmək niyyətində deyil

    Xarici siyasət
    14:19
    Foto
    Video

    Sumqayıtda zəncirvari qəza olub, 4 avtomobil toqquşub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti