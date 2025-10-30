"Mançester Siti"nin futbolçusu İngiltərənin başqa klubuna keçə bilər
Futbol
- 30 oktyabr, 2025
- 14:28
"Mançester Siti"nin futbolçusu Natan Ake karyerasını İngiltərənin başqa klubunda davam etdirə bilər.
"Report" "TeamTalk"a istinadən xəbər verir ki. "Kristal Pelas" 30 yaşlı müdafiəçi ilə maraqlanır.
Mümkün keçid 2026-cı ilin yayında baş tuta bilər. Oyunçu "şəhərlilər"də az forma şansı əldə etməsindən narazıdır və klub rəhbərliyi də onu satmağı düşünür.
Qeyd edək ki, Natan Akenin müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
