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    "Mançester Siti" maliyyə qaydalarının pozulması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verib

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 15:32
    Mançester Siti maliyyə qaydalarının pozulması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verib

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu maliyyə qaydalarının ciddi şəkildə pozulmasında təqsirli bilindikdən sonra apellyasiya şikayəti verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "şəhərlilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Premyer Liqa rəsmi saytı vasitəsi ilə klubun 9 mövsüm ərzində maliyyə qaydalarını ciddi şəkildə pozduğunu açıqlayıb.

    "Mançester Siti" ittihamların əksəriyyəti üzrə təqsirli bilinib.

    Mançester Siti FK İngiltərə Premyer Liqası
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