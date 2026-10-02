"Mançester Siti" maliyyə qaydalarının pozulması ilə bağlı apellyasiya şikayəti verib
Futbol
- 02 oktyabr, 2026
- 15:32
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İngiltərənin "Mançester Siti" klubu maliyyə qaydalarının ciddi şəkildə pozulmasında təqsirli bilindikdən sonra apellyasiya şikayəti verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "şəhərlilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Premyer Liqa rəsmi saytı vasitəsi ilə klubun 9 mövsüm ərzində maliyyə qaydalarını ciddi şəkildə pozduğunu açıqlayıb.
"Mançester Siti" ittihamların əksəriyyəti üzrə təqsirli bilinib.
Son xəbərlər
16:34
Azərbaycanın futbol üzrə U-20 millisinin heyətində dəyişiklik baş veribFutbol
16:34
Foto
Moldova Azərbaycan şirkətlərinin Aİ bazarına çıxışına dəstək verə bilərEnergetika
16:29
Bosniya və Herseqovinanın XİN rəhbəri ölkənin Belqraddakı konsulluq fəaliyyətini bloklayıbDigər ölkələr
16:29
Rayonlarda şimşək çaxır, arabir yağış yağır - FAKTİKİ HAVAEkologiya
16:28
Vüqar Əhmədov Mingəçevirdə vətəndaşları qəbul edibEnergetika
16:24
Xocalı Soyqırımı Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilibDaxili siyasət
16:18
Ağdam Sənaye Parkında yağ istehsalı müəssisəsi yaradılacaqBiznes
16:11
Səfir: Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının ilk iclası yaxın vaxtlarda keçiriləcəkXarici siyasət
16:11