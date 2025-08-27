    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Macarıstan klubunun baş məşqçisi: "Mərhələni keçəcəyik" dediyimi xatırlamıram"

    Futbol
    • 27 avqust, 2025
    • 23:13
    Macarıstan klubunun baş məşqçisi: Mərhələni keçəcəyik dediyimi xatırlamıram

    "Mən oyundan öncə "mərhələni keçəcəyik" dediyimi xatırlamıram.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Ferentsvaroş"un (Macarstan) baş məşqçisi Robbi Kin UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ"a qarşı keçirdikləri cavab oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    O, mübarizəni dayandırdıqları üçün üzgün olduqlarını ifadə edib:

    "Mən oyundan öncə "mərhələni keçəcəyik" dediyimi xatırlamıram. Sadəcə iki oyunun nəticəsinə əsasən qələbə qazanmaq istəyirdik. Təəssüf ki, alınmadı. Ümumilikdə 1 top fərqlə uduzduq. Baxmayaraq ki, məğlub olmağı sevmirəm. Deyərdim ki, matç ərzində bəxtimiz gətirmədi. Baxmayaraq ki, qaşrılaşmaya yaxşı başlamışdıq".

    Mütəxəssis "Qarbağ"ın futbolçusu Kadi Borgesi fərqləndirib:

    "Qarabağ"ın heyətində Kadi Borges yaxşı futbolçudur. Mən onunla təxminən 2 həftə vaxt keçirdim. O, bizim heyətimizdə yer alarkən onun futbolçu keyfiyyətlərini tam görə bilməmişdik. Bununla belə, hazırda "Ferentsvaroş"un heyətində güclü futbolçular yer alıb".

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - " Ferentsvaroş " oyunu qonaqların 3:2 hesablı qələbəsi ilə bitib. Səfərdəki ilk matçda Ağdam təmsilçisi 3:1 hesablı qələbəyə sevinmişdi.

    Son xəbərlər

    03:19

    Bloomberg: Meksika ABŞ-nin təzyiqi altında Çin mallarına rüsumları artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:46

    Rubio İsrailin XİN başçısı ilə Qəzza, Suriya və İranı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    02:40

    FTB Minneapolisdəki atışmanı daxili terror kimi qiymətləndirib

    Digər ölkələr
    02:10

    İran AEBA ilə əməkdaşlıqdan imtina edə bilər

    Region
    01:17

    Türkiyənin vitse-prezidenti Putin və Zelenskinin İstanbulda görüşə biləcəyinə inanır

    Region
    01:11

    UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol
    01:05

    ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    00:40

    Argentinada sakinlər prezidentin olduğu avtomobilə daş və butulka atıblar

    Digər ölkələr
    00:31

    Ermənistanın XİN rəhbəri: İrəvan və Bakı ŞƏT-in tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti