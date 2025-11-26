İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    London klubu növbəti dəfə "Milan"ın futbolçusunun nümayəndələri ilə danışıqlar aparır

    Futbol
    • 26 noyabr, 2025
    • 17:30
    London klubu növbəti dəfə Milanın futbolçusunun nümayəndələri ilə danışıqlar aparır

    İngiltərənin "Çelsi" klubu İtaliya təmsilçisi "Milan"da çıxış edən qapıçı Mayk Menyanın nümayəndələri ilə növbəti dəfə danışıqlara başlayıb.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "zadəganlar" yayda 30 yaşlı qolkiperi azad agent kimi heyətinə qatmağı düşünür.

    Fransalı futbolçu A Seriyası klubu ilə müqavilənin müddətini uzatmağı planlaşdırmır.

    Qeyd edək ki, London təmsilçisi 2024-cü ilin yayında bu oyunçu ilə danışıqlar aparsa da, keçid baş tutmayıb. Menyanın "Milan"la hazırkı sözləşməsi 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir.

    Mayk Menyan Çelsi klubu Milan klubu

