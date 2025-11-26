London klubu növbəti dəfə "Milan"ın futbolçusunun nümayəndələri ilə danışıqlar aparır
Futbol
- 26 noyabr, 2025
- 17:30
İngiltərənin "Çelsi" klubu İtaliya təmsilçisi "Milan"da çıxış edən qapıçı Mayk Menyanın nümayəndələri ilə növbəti dəfə danışıqlara başlayıb.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, "zadəganlar" yayda 30 yaşlı qolkiperi azad agent kimi heyətinə qatmağı düşünür.
Fransalı futbolçu A Seriyası klubu ilə müqavilənin müddətini uzatmağı planlaşdırmır.
Qeyd edək ki, London təmsilçisi 2024-cü ilin yayında bu oyunçu ilə danışıqlar aparsa da, keçid baş tutmayıb. Menyanın "Milan"la hazırkı sözləşməsi 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir.
