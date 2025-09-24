"Liverpul"un futbolçusu zədələnərək bir neçə aylıq sıradan çıxıb
Futbol
- 24 sentyabr, 2025
- 19:30
İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"un müdafiəçisi Covanni Leoni ciddi zədə alıb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, çarpaz bağlarını qopan 18 yaşlı futbolçu bir neçə ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaq.
O, İngiltərə Liqa Kubokunun III turunda "Sauthempton"la debüt (1:2) matçında zədələnib.
Qeyd edək ki, Covanni Leoni "Liverpul"a bu yay "Parma"dan (İtaliya) 35 milyon avroya keçib.
