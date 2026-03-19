Lionel Messi karyerasında 900-cu qolunu vurub
- 19 mart, 2026
- 09:34
Argentina millisinin və ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun futbolçusu Lionel Messi karyerasında 900-cu qolunu vurub.
"Report" xəbər verir ki, 38 yaşlı hücumçu "Neşvill"lə doğma meydanda heç-heçə (1:1) etdikləri KONKAKAF Çempionlar Kubokunun 1/8 final mərhələsinin cavab oyununda fərqlənib.
İlk görüşdə hesab açılmadığı üçün rəqib səfər qolu sayəsində növbəti mərhələyə yüksəlib.
Xatırladaq ki, Messi 2023-cü ildən "İnter Mayami"də çıxış edir.
