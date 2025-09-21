Lamin Yamal "Qızıl top" mükafatının təqdimetmə mərasiminə 20 nəfərlə qatılacaq
Futbol
- 21 sentyabr, 2025
- 16:22
"Barselona"nın və İspaniya millisinin 18 yaşlı hücumçusu Lamin Yamal "Qızıl top" mükafatının təqdimetmə mərasiminə 20 nəfərlə qatılacaq.
"Report" "Mundo Deportivo"ya istinadən xəbər verir ki, onu müşayiət edənlərin əksəriyyəti qohumları olacaq.
Fransanın paytaxtı Parisdəki Şatle teatrında keçiriləcək tədbirdə futbolçunun ailəsi və qohumları ilə yanaşı, reklam sponsoru da təmsil olunacaq. "Qızıl top" mükafatını qazanacağı təqdirdə, futbolçunun Parisdə özəl məclis təşkil etməyi planlaşdırdığı bildirilib.
Qeyd edək ki, "Qızıl top"un təqdimetmə mərasimi sentyabrın 22-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
16:54
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıbFormula 1
16:54
Maks Ferstappen Bakıdakı qələbəsi ilə bağlı fikirlərini bölüşübDigər
16:37
Foto
"Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olub - YENİLƏNİBFormula 1
16:36
Netanyahu Suriya ilə sülh sazişi imzalanmasını istisna etməyibDigər ölkələr
16:22
Lamin Yamal "Qızıl top" mükafatının təqdimetmə mərasiminə 20 nəfərlə qatılacaqFutbol
16:15
Foto
Antiterror əməliyyatında şəhid olan hərbçinin xatirə bulağının açılışı olubDaxili siyasət
16:01
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaqEkologiya
15:49
Avstraliya Fələstin dövlətini tanıdığını elan edəcəkDigər ölkələr
15:40