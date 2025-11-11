Lamin Yamal İspaniya millisinin heyətindən çıxarılıb
- 11 noyabr, 2025
- 15:08
"Barselona"nın futbolçusu Lamin Yamal 2026-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsinin noyabr ayına planlaşdırılan oyunları üçün İspaniya millisinin heyətindən çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Yarımmüdafiəçi zədəli olduğuna görə komandadan kənarlaşdırılıb.
Qeyd edək ki, İspaniya noyabrın 15-də səfərdə Gürcüstan, noyabrın 18-də isə doğma meydanda Türkiyə yığması ilə qarşılaşacaq.
