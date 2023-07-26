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Konfrans Liqası: RFŞ və "Sabah" klublarının start heyəti açıqlanıb

Konfrans Liqası: RFŞ və "Sabah" klublarının start heyəti açıqlanıb Latviyada UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək RFŞ və "Sabah" klublarının start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
26 İyul , 2023 18:53
Konfrans Liqası: RFŞ və Sabah klublarının start heyəti açıqlanıb

Latviyada UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcək RFŞ və "Sabah" klublarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report" Avropa futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar:

RFŞ: 1. Pavel Şteynbor, 7. İsmael Diomande, 10. Emerson, 11. Roberts Savaļniyeks. 17. Sedrik Kuadio, 19. Andrey İliç, 23. Herdi Prenqa, 25. Pyotr Mareş, 26. Stefan Panits, 27. Adam Marxiyev, 43. Jiqa Lipuşçek
Ehtiyat oyunçular: 13 Yevgeni Neruqal, 16. Sergey Vilkov, 2. Vladislav Sorokin, 3. Artur Zyuzin, 8. Daniels Ontujans, 9. Yanus İkauniyeks, 18. Dmitri Zelenkov, 22 Darko Lemayiç, 52. Martsis Oş, 70. Draqolyub Saviç, 92. Vitali Yaqodinski, 99. Qleb Zaleyko
Baş məşqçi: Viktor Moroz

"Sabah": 1. Yusif İmanov, 2. Amin Seydiyev, 3. Con İrasabal, 44. Sofian Çakla, 7. Boyan Letiç, 4. Elvin Camalov, 10. Aleksey İsayev, 15. Kristian da Silva, 18. Davit Volkov, 9. Anatoli Nuriyev, 77. Namik Ələskərov
Ehtiyat oyunçular: 16. Rustam Samiqullin, 55. Nicat Mehbalıyev, 5. Rəhman Daşdəmirov, 6. Şakir Seyidov, 12. Vinsent Till, 17. Tellur Mütəllimov, 19. Emmanuel Apeh, 20. Coy Lens Mikels, 21. İldar Alekperov, 22. Seymur Məmmədov, 27. Jarl Marqarita, 29. Ceyhun Nuriyev
Baş məşqçi: Murad Musayev

Qeyd edək ki, bu gün Yurmaladakı "Sloka" stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

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