Konfrans Liqası: "Araz-Naxçıvan" - "Omoniya" oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİB

Bakıda "Araz-Naxçıvan" və Kiprin "Omoniya" komandaları arasında keçiriləcən UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununda hesab açılıb.
"Report"un məlumatına görə, matçda ilk qolu qonaqlar vurublar.
13-cü dəqiqədə Loizos Loizu fərqlənib.
Bakıda "Araz-Naxçıvan" və Kiprin "Omoniya" komandaları arasında keçiriləcən UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyunu başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, "Dalğa Arena"dakı matç Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürüb.
Qarşılaşmanı çexiyalı FIFA referisi Andrjey Berka idarə edir.
Qeyd edək ki, cütün qalibi pley-offda PAOK (Yunanıstan) - "Volfsberger" (Avstriya) duelinin məğlubu ilə görüşəcək.