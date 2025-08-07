Haqqımızda

Konfrans Liqası: "Araz-Naxçıvan" - "Omoniya" oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİB

Konfrans Liqası: "Araz-Naxçıvan" - "Omoniya" oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİB Bakıda "Araz-Naxçıvan" və Kiprin "Omoniya" komandaları arasında keçiriləcən UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyunu başlayıb.
Futbol
7 avqust 2025 20:14
Konfrans Liqası: Araz-Naxçıvan - Omoniya oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİB

Bakıda "Araz-Naxçıvan" və Kiprin "Omoniya" komandaları arasında keçiriləcən UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin ilk oyununda hesab açılıb.

"Report"un məlumatına görə, matçda ilk qolu qonaqlar vurublar.

13-cü dəqiqədə Loizos Loizu fərqlənib.

20:00

"Report"un məlumatına görə, "Dalğa Arena"dakı matç Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürüb.

"Report"un məlumatına görə, "Dalğa Arena"dakı matç Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürüb.

Qarşılaşmanı çexiyalı FIFA referisi Andrjey Berka idarə edir.

Qeyd edək ki, cütün qalibi pley-offda PAOK (Yunanıstan) - "Volfsberger" (Avstriya) duelinin məğlubu ilə görüşəcək.

