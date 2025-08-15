Haqqımızda

Kiprdəki oyunda "Araz-Naxçıvan"ın müraciətindən sonra tribunadan Ermənistan bayrağı yığışdırılıb

Kiprdəki oyunda "Araz-Naxçıvan"ın müraciətindən sonra tribunadan Ermənistan bayrağı yığışdırılıb "Araz-Naxçıvan" klubu Kiprdə "Omoniya"ya qarşı keçirdikləri Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda tribunadan Ermənistan bayrağının yığışdırılması ilə bağlı UEFA nümayəndəsinə müraciət edib.
Futbol
15 avqust 2025 11:18
Kiprdəki oyunda Araz-Naxçıvanın müraciətindən sonra tribunadan Ermənistan bayrağı yığışdırılıb

"Araz-Naxçıvan" klubu Kiprdə "Omoniya"ya qarşı keçirdiyi Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda tribunadan Ermənistan bayrağının yığışdırılması ilə bağlı UEFA nümayəndəsinə müraciət edib.

Bu barədə "Report"a Azərbaycan təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Klubdan bildirilib ki, dərhal məsələ ilə bağlı polisə məlumat çatdırılıb:

"UEFA nümayəndəsi əvvəlcə dedi ki, rəsmi bayraqdır. Biz isə əvəzində söylədik ki, Kipr və Azərbaycan klubları oynayır. Başqa ölkənin bayrağı niyə tribunada olmalıdır? Bu, təxribat cəhdidir. O da razılaşdı. Dərhal polisə bayrağın yığışdırılması ilə bağlı məlumat verdi və bayraq götürüldü. Nümayəndə bunu öz protokolunda da qeyd etdiyini vurğuladı. Hətta belə bir ehtimalı qarşılaşmadan əvvəl baş tutan iclasda nümayəndəyə demişdik".

Qeyd edək ki, görüş meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Bakıda 4 cavabsız qolla uduzan "Araz-Naxçıvan" UEFA Konfrans Liqasında mübarizəni dayandırıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və rayonlarda leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
11 avqust 2025 17:23
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
8 avqust 2025 15:56
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi