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    "Kəpəz" iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 19 sentyabr, 2026
    • 11:44
    Kəpəz iki yoxlama oyunu keçirəcək

    "Kəpəz"in milli komandaların beynəlxalq oyunları ilə əlaqədar Misli Premyer Liqasında yaranacaq fasilə üçün planları müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Gəncə təmsilçisindən məlumat verilib.

    "Sarı-göylər" sentyabrın 20-də ölkə çempionatında "Sumqayıt"la oyundan sonra 4 günlük istirahətə yollanacaqlar.

    Sentyabrın 25-də klubun bazasına toplaşacaq futbolçular məşqlərini Gəncə Şəhər Stadionunun ehtiyat meydançasında davam etdirəcək. Baş məşqçi Azər Məmmədov oyunçuları yoxlama matçlarında da sınaqdan keçirəcək.

    Bu məqsədlə oktyabrın 2-də iki oyun keçiriləcək. Komanda həmin gün saat 12-də Azərbaycanın 19 yaşadək futbolçulardan ibarət yığması ilə qüvvəsini sınayacaq.

    Saat 17-də isə rəqib I Liqa təmsilçisi "Gəncəbasar" olacaq. "Kəpəz"in məşqçi korpusu bütün futbolçuların oyununu izləmək üçün heyəti iki yerə ayıracaq. Hər iki qarşılaşma Gəncə Şəhər Stadionunun ehtiyat meydançasında baş tutacaq.

    Kəpəz FK Misli Premyer Liqası

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