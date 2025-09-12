"Kəpəz" heyətini hücumçu ilə gücləndirib
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 16:09
"Kəpəz" klubu heyətini hücumçu ilə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirlib.
"Sarı-göylər" "Turan Tovuz"un 19 yaşlı hücumçusu Sadiq Şəfiyevi mövsümün sonuna kimi icarəyə götürüb.
Gəncə futbol məktəbinin yetirməsi olan Şəfiyev 2020-2021-ci illərdə və ötən mövsümün 2-ci hissəsində də "Kəpəz"in formasını geyinib.
Qeyd edək ki, S.Şəfiyev aşağı yaş qrupları üzrə millilərin şərəfini qoruyub.
