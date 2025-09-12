İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Kəpəz" heyətini hücumçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 16:09
    Kəpəz heyətini hücumçu ilə gücləndirib
    Sadiq Şəfiyev

    "Kəpəz" klubu heyətini hücumçu ilə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirlib. 

    "Sarı-göylər" "Turan Tovuz"un 19 yaşlı hücumçusu Sadiq Şəfiyevi mövsümün sonuna kimi icarəyə götürüb.

    Gəncə futbol məktəbinin yetirməsi olan Şəfiyev 2020-2021-ci illərdə və ötən mövsümün 2-ci hissəsində də "Kəpəz"in formasını geyinib.

    Qeyd edək ki, S.Şəfiyev aşağı yaş qrupları üzrə millilərin şərəfini qoruyub.

