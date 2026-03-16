Əli Bağırov II Liqada fevralın ən yaxşı qolunun müəllifi kimi mükafatlandırılıb
Futbol
- 16 mart, 2026
- 15:34
Azərbaycan II Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Ağstafa Gəncləri" klubunun futbolçusu Əli Bağırov mükafatlandırılıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından bildirilib.
Fevralın ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafatı XVIII turun "Ağstafa Gəncləri" – "Şirvan" qarşılaşmasından əvvəl Peşəkar Futbol Liqasının Media şöbəsinin rəisi Müzəffər Müzəffərli təqdim edib.
