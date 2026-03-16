Sabah Şəriəti: "Əsas hədəfimiz Los-Anceles Yay Olimpiya Oyunlarıdır"
- 16 mart, 2026
- 16:01
Azərbaycan güləş millisinin əsas hədəfi 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Olimpiya Oynlarında yaxşı nəticələr göstərməkdir.
Bunu "Report"un Serbiyanın Zrenyanin şəhərində keçirilmiş U-23 Avropa çempionatına ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə millisinin məşqçisi, olimpiya mükafatçısı Sabah Şəriəti deyib.
O, qitə birinciliyinin rəqabət baxımından dünya çempionatından geri qalmadığını vurğulayıb:
"Yarışın səviyyəsi çox yüksək idi. "Klassik" güləşdə Avropa çempionatı həmişə güclü keçir, çünki burada rəqabət aparan 10-a yaxın güclü komanda var. Demək olar ki, Avropa ilə dünya çempionatları arasında böyük fərq yoxdur. Sadəcə, mundialda İran, Özbəkistan, Qazaxıstan və Kuba kimi ölkələr rəqabəti bir az da artırırlar. Şükürlər olsun ki, uşaqlarımız burada yaxşı çıxış etdilər. Düzdür, bəzi çəki dərəcələrində daha yaxşı nəticə gözləyirdik. Amma hər şey ola bilər. Bəzi güləşçilər səhvlər etdilər deyə medal qazana bilmədilər. Biz bura yeni nəsil gətirmişik, bəziləri hələ gənclər yaşındadır. İnanırıq ki, bu nəsil olimpiadadan sonra böyüklərdən ibarət komandamızın əsasını təşkil edəcək".
S.Şəriəti millidə tətbiq olunan və idmançılara "təzə ruh" gətirən yeni sistemdən söz açıb:
"Bu yeni sistemə keçəndən, yeni məşqçi qrupu gələndən sonra uşaqlara sanki yeni can, təzə ruh gəlib. Psixoloji olaraq uşaqlar özlərinə daha çox inanırlar. Xalçadan çıxanda deyirlər ki, yorulmamışıq, nəfəsimiz və gücümüz yerindədir. Əvvəlki sistem daha çox Rusiya məktəbinə əsaslanırdısa, indiki İran sistemidir. Burada təkcə güləşə deyil, fiziki hazırlığa, dözümlülüyə və səhvlər üzərində fərdi işə çox önəm veririk. Bu sistemlə uşaqlar özlərinə inanmağa başlayıblar".
Olimpiya mükafatçısı yunan-Roma güləşindəki ən böyük boşluğun ağır çəkilərdə olduğunu etiraf edib:
"Bizim ən böyük zəifliyimiz və problemimiz ağır çəkilərdir. Təəssüf ki, əlimizdə kifayət qədər material yoxdur. Uşaq vaxtından bu idmançılarla düzgün işlənilmir. Ağır çəkilər üçün tam fərqli proqram və sistem lazımdır. Bizim bununla bağlı planlarımız və fikirlərimiz var, lakin hələ çox işləmək lazımdır".
Sonda o, 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarını əsas hədəf kimi göstərib:
"Əsas məqsədimiz 2028-ci il olimpiadasıdır. Bu yolda Avropa və dünya çempionatları, lisenziya yarışları təcrübə toplamaq üçün bir pillədir. Məsələn, 82 kq çəkidə çempion olan Elmin Əliyevin cəmi 20 yaşı var. Onu böyüklərin yarışına qatmağa tələsmək olmaz, hər şey pillə-pillə olmalıdır. Ümumilikdə nəticələrimiz yaxşıdır, baxmayaraq ki, 60 kq-da və bəzi digər çəkilərdə qızıl medal gözləntilərimiz reallaşmadı. Amma uşaqlar gəncdirlər, hələ tam 'bişməyiblər'. Gələcəkdə daha yaxşı olacaqlar".
Qeyd edək ki, Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri U-23 Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar.