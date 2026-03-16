İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Sabah Ağdaşda 5 minə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Sabah Ağdaş rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Zaqatala Regional Qaz İstismar İdarəsinin Ağdaş xidmət sahəsində d 530 mm-lik orta təyziqli qaz xəttində aşkarlanmış qaz sızması ləğv ediləcək.

    Bununla əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək rayonun Ləki qəsəbəsi, Yuxarı Ləki, Orta Ləki, Aşağı Ləki, Hapıtlı, Dovutlu, Binələr, Güvəkənd, Kotanarx, Cardam, Nehrəxəlil, Pirəyir, Cücük, Yenicə, Əmirarx kəndlərində cəmi 4932 abonentin qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəriqaz İstehsalat Birliyi Ağdaş rayonu

