"Kəpəz" Azərbaycanın U-19 millisi ilə heç-heçə edib
Futbol
- 02 oktyabr, 2026
- 13:54
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Milli komandaların oyunları ilə əlaqədar Misli Premyer Liqasında yaranan fasilədən istifadə edən "Kəpəz" yoxlama oyunu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə təmsilçisi 19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi (U-19) ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib - 2:2.
Son xəbərlər
04:57
Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaqFutbol
04:24
UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilibDigər ölkələr
04:21
"Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıbDigər ölkələr
03:46
Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaqDigər ölkələr
03:28
"Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaqDigər ölkələr
02:56
BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyibDigər ölkələr
02:17
Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq GünüdürXarici siyasət
01:52
Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyibRegion
01:18