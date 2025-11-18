"Kəpəz" Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısını transfer edib
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 20:52
"Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini həll edib.
Gəncə təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, "sarı-göylər" qapıçı Yusif İmanovu heyətinə qatıb.
23 yaşlı qolkiper ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə bağlanıb.
Qeyd edək ki, İmanov son olaraq Kosovonun "Malişeva" klubu ilə sözləşmə imzalamışdı.
