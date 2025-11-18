İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    "Kəpəz" Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısını transfer edib

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 20:52
    Kəpəz Azərbaycan millisinin sabiq qapıçısını transfer edib

    "Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini həll edib.

    Gəncə təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, "sarı-göylər" qapıçı Yusif İmanovu heyətinə qatıb.

    23 yaşlı qolkiper ilə mövsümün sonuna kimi müqavilə bağlanıb.

    Qeyd edək ki, İmanov son olaraq Kosovonun "Malişeva" klubu ilə sözləşmə imzalamışdı.

