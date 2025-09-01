"Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 250-ci məğlubiyyətini alıb
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 10:23
"Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 250-ci məğlubiyyətini alıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının III turuna təsadüf edib.
Gəncə klubu səfərdə "Zirə"yə 0:5 hesabı ilə uduzub. "Kəpəz" ölkə çempionatları tarixində ən çox məğlubiyyət alan komandadır.
Qərb təmsilçisi 685-ci oyununda "250"yə çatıb. "Kəpəz" evdə 88, səfərdə 157, neytral meydanda 5 dəfə xalsız qalıb.
Qeyd edək ki, Gəncə klubunun ilk məğlubiyyəti 1992-ci il iyunun 27-də keçirilən "Turan"la səfər matçına təsadüf edib - 0:1.
Son xəbərlər
11:19
"Azercell Telecom" qadınlara növbəti dəstək proqramına start verirİKT
11:16
BDU-da BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransının açılış mərasimi keçirilibCOP29
11:14
Qəbələdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölübHadisə
11:12
"Sumqayıt" klubu baş məşqçisi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəkKomanda
11:10
Vilayət Eyvazov Naftalanda 8 rayon üzrə vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:08
İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
11:05
Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:02
Azərbaycan şahmatçılarının FIDE-nin reytinq cədvəlindəki mövqeləri bəlli olubFərdi
11:02