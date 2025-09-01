    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Futbol
    • 01 sentyabr, 2025
    • 10:23
    Kəpəz Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 250-ci məğlubiyyətini alıb

    "Kəpəz" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 250-ci məğlubiyyətini alıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, Misli Premyer Liqasının III turuna təsadüf edib.

    Gəncə klubu səfərdə "Zirə"yə 0:5 hesabı ilə uduzub. "Kəpəz" ölkə çempionatları tarixində ən çox məğlubiyyət alan komandadır.

    Qərb təmsilçisi 685-ci oyununda "250"yə çatıb. "Kəpəz" evdə 88, səfərdə 157, neytral meydanda 5 dəfə xalsız qalıb.

    Qeyd edək ki, Gəncə klubunun ilk məğlubiyyəti 1992-ci il iyunun 27-də keçirilən "Turan"la səfər matçına təsadüf edib - 0:1.

    "Kəpəz" klubu   Misli Premyer Liqası   Azərbaycan çempionatı  

