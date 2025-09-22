"Kəpəz" Adil Şükürovla yolları ayırıb
Futbol
- 22 sentyabr, 2025
- 12:08
"Kəpəz" baş məşqçi Adil Şükürovla yollarını ayırıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib
Mütəxəssislə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Qarşıdakı günlərdə baş məşqçi məsələsi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.
