    "Kəpəz" Adil Şükürovla yolları ayırıb

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2025
    • 12:08
    "Kəpəz" baş məşqçi Adil Şükürovla yollarını ayırıb.
    Adil Şükürov

    "Kəpəz" baş məşqçi Adil Şükürovla yollarını ayırıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib

    Mütəxəssislə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Qarşıdakı günlərdə baş məşqçi məsələsi ilə bağlı əlavə məlumat veriləcək.

    Futbol "Kəpəz" klubu adil şükürov Baş məşqçi istefa

