    "Karvan-Yevlax" "Səbail"in futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 18:04
    Karvan-Yevlax Səbailin futbolçusunu icarəyə götürüb

    Azərbaycan I Liqa təmsilçisi "Səbail"in müdafiəçisi Emin Rüstəmov "Karvan-Yevlax" klubuna icarəyə verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "dənizçilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Futbolçu cari mövsümün sonuna qədər Premyer Liqa kollektivində çıxış edəcək.

    Qeyd edək ki, U-21 millisinin də formasının geyinən 21 yaşlı oyunçu bu mövsüm "Səbail"in heyətində 12 turda 9 dəfə meydana çıxıb.

