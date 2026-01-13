"Karvan-Yevlax" "Səbail"in futbolçusunu icarəyə götürüb
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 18:04
Azərbaycan I Liqa təmsilçisi "Səbail"in müdafiəçisi Emin Rüstəmov "Karvan-Yevlax" klubuna icarəyə verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "dənizçilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Futbolçu cari mövsümün sonuna qədər Premyer Liqa kollektivində çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, U-21 millisinin də formasının geyinən 21 yaşlı oyunçu bu mövsüm "Səbail"in heyətində 12 turda 9 dəfə meydana çıxıb.
