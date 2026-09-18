"Karvan-Yevlax" Ruslan Voronsovla yollarını ayırıb
Futbol
- 18 sentyabr, 2026
- 14:31
"Karvan-Yevlax" futbolçu Ruslan Voronsovla yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə I Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.
Tərəflər arasındakı müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
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