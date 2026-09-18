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    "Karvan-Yevlax" Ruslan Voronsovla yollarını ayırıb

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2026
    • 14:31
    Karvan-Yevlax Ruslan Voronsovla yollarını ayırıb

    "Karvan-Yevlax" futbolçu Ruslan Voronsovla yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə I Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.

    Tərəflər arasındakı müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Ruslan Voronsov Karvan-Yevlax FK

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